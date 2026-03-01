Putin: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir

5 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini “insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesi” olarak nitelendirdi.

Vladimir Putin, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirmesi sebebiyle Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a telgraf gönderdi.

Putin, telgrafında Hamaney'in "seçkin devlet adamı" olduğunu, Rusya ile İran arasındaki ilişkilere büyük katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve aile üyelerinin, insan ahlakı ve uluslararası hukukun tüm normlarının acımasızca ihlal edilmesiyle işlenen suikastı nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. İçten taziyelerimi ve desteğimi Hamaney ailesi ve dostlarına, İran hükümeti ve halkına iletin."

Ne olmuştu?

İsrail dün (28 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde İran'ın farklı noktalarına saldırılar başlatmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurmuştu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizmişti.

Misilleme saldırıları adı altında BAE, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ü hedef alan İran, Erbil'deki ABD Başkonsolosluğunu ve Erbil Havalimanını füzelerle hedef almıştı.

Saldırıların üzerinden saatler geçmesinin ardından İran medyası, dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edilirken, ülke genelinde 7 günlük resmi tatil ilan edildi.