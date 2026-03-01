Irak hava sahasını kapatma kararını uzattı

4 saat önce

Irak, bölgedeki güvenlik durumu ve artan gerilimi gerekçe göstererek ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatılması kararını 24 saat daha uzattı.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından bugün (1 Mart Pazar 2026) yapılan resmi açıklamada, ihtiyati bir tedbir olarak hava sahasının tüm gelen, giden ve transit uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Kararın bugün saat 12:00’den itibaren başladığı ve yarın (Pazartesi) saat 12:00’ye kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki güvenlik risklerinin sürekli değerlendirilmesi ve mevcut gerilimlerin yakından takip edilmesi sonucunda alındığı vurgulandı. Ayrıca, verilerin sürekli olarak analiz edildiği ve herhangi bir yeni gelişme durumunda durumun yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Sivil Havacılık Otoritesinin açıklamasında, havayolu şirketlerinin ve ilgili tüm tarafların güncellemeler hakkında bilgilendirileceğini de bildirildi.