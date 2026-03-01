Pezeşkiyan: Hamaney’in öldürülmesi İslam ümmetine karşı açık savaş ilanıdır

5 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı mesajda, suikastı "tüm Müslümanlara ve dünya Şiilerine karşı ilan edilmiş açık bir savaş" olarak nitelendirerek, intikam almayı "meşru bir hak" olarak gördüklerini vurguladı.

Mesud Pezeşkiyan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının ardından sert bir taziye mesajı yayımladı.

Pezeşkiyan mesajında, İran İslam Cumhuriyeti’nin bu "tarihi suçun" faillerinden ve emri verenlerden intikam almayı meşru bir hak ve asli bir görev olarak kabul ettiğini belirterek, Hamaney’in yolunu sürdüreceklerinin altını çizdi.

"ABD ve İsrail'in saldırısı Müslümanlara savaş ilanıdır"

Mesajına Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle başlayan Pezeşkiyan, "Büyük bir üzüntü ve kederle, İslam ümmetinin büyük komutanı ve İslam Devrimi'nin yüce lideri Hazreti Ayetullah İmam Ali Hamaney, dünyanın en şerli düşmanları tarafından şehit edilmiştir. Bu olay, günümüz İslam dünyasının en büyük imtihanı ve felaketidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin en yüksek siyasi makamının ve Şii dünyasının önde gelen mercinin, ABD-İsrail’in meşum saldırısıyla hedef alınması; Müslümanlara, özellikle de dünyanın dört bir yanındaki Şiilere karşı açık bir savaş ilanıdır." dedi.

"İntikam almak meşru hakkımızdır"

İran’ın, Ayetullah Hamaney’in 37 yıllık liderliği boyunca İmam Humeyni’nin yolunu izleyerek "istikbara" (emperyalizm) karşı direnişin merkezi haline geldiğini belirten Pezeşkiyan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O büyük ve ilahi lider, halkın iradesine ve oyuna dayanarak İran milletine izzet ve onur kazandırmış; sarsılmaz bir sütun gibi İslam ve İran düşmanlarının gözündeki diken olmuştur. Onun feraseti, ileri görüşlülüğü, zulme karşı duruşu ve İmam Humeyni’ye olan sadakati, adını çağdaş tarihe altın harflerle yazdırmıştır. İslam düşmanlarına karşı cephede şehit olmaktan başka hiçbir son, Ayetullah Ali Hamaney’in şanına yaraşır değildi."

Pezeşkiyan mesajının sonunda, "İran İslam Cumhuriyeti, bu tarihi suçun faillerinden ve komutanlarından kan bedelini almayı ve intikamı kendi görevi ve meşru hakkı olarak görmekte olup, bu büyük sorumluluğu yerine getirmek için tüm gücüyle çalışacaktır." ifadelerini kullandı.