Erdoğan’dan Hamaney için taziye mesajı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart 2026 Pazar günü, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İran dini lideri Hamaney'in 28 Şubat'ta gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Hamaney'e Cenabıallah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."