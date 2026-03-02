Peşmerge Bakanlığından Irak'a çağrı

"Failler adalet önüne çıkarılsın"

4 saat önce

Peşmerge Bakanlığı, 11. Tümen Karargahı’nın patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık, 11. Tümen Karargahı’nın hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

2 Mart 2026 Pazar akşamı Erbil'e bağlı Degala nahiyesi yakınlarında konuşlu Peşmerge 11. Tümen Karargahı’nın İHA ile hedef alındığını belirten Peşmerge Bakanlığı, bu saldırıların durumu daha da karmaşık hale getirme ve daha fazla kaos yaratma girişimi olduğunu vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’den, bu tür “hukuksuz saldırılara” karşı net tavır alması ve faillerin derhal adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Halkımız ve güçlerimiz bilsin ki, bu terörist eylemlerin devam etmesi karşılıksız kalmayacaktır. Meşru müdafaa hakkımız saklıdır."