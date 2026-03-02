ABD ve Körfez ülkelerinden, İran'ın saldırılarına ilişkin ortak bildiri

5 saat önce

ABD, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını şiddetle kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve BAE, 2 Mart 2026 Pazartesi günü, İran'ın füze ve İHA saldırılarına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

İran'ın Kürdistan Bölgesi'ne ve Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'ye "rastgele" saldırdığı ve hiçbir mazeretlerinin olmadığı belirtilen bildiride, saldırıların sivillerin hayatı için tehdit oluşturduğu ve ülkelerin altyapısına zarar verdiği belirtildi.

Ülkeler, İran'ın eylemlerinin "tehlikeli bir tırmanış" anlamına geldiğini belirterek, kendilerini savunma haklarını yeniden teyit etti.

Bildiride, "Herhangi bir çatışmanın parçası olmayan ülkeleri hedef almak istikrarsızlaştırıcı bir davranış ve uluslararası barış için ciddi bir tehdittir." denildi.