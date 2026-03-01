CENTCOM: İran, Erbil ve Körfez ülkelerinde sivil hedefleri ve havalimanlarını vurdu

5 saat önce

CENTCOM, İran’ın dünden bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve kritik altyapıyı hedef aldığını duyurdu. Hedefler arasında Erbil Uluslararası Havalimanının yanı sıra Körfez ülkelerindeki birçok nokta bulunuyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM), bugün (1 Mart 2026 Pazar) yapılan yazılı açıklamada, İran güçlerinin sivil alanlara yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre dünden itibaren hedef alınan noktalar şunlar:

- Erbil Uluslararası Havalimanı (Kürdistan Bölgesi)

- Dubai Uluslararası Havalimanı ve Zayed Uluslararası Havalimanı

- Kuveyt Uluslararası Havalimanı

- Dubai Limanı

- Dubai’deki Fairmont Palm ve Burc El Arab otelleri

- Bahreyn’deki Crowne Plaza Oteli ve Era Views Kuleleri

- Hayfa Petrol Rafinerisi, Beyt Şemeş ve Tel Aviv’deki yerleşim yerleri (İsrail)

- Katar’daki yerleşim bölgeleri

Açıklamada ayrıca, bu gece Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanına yönlendirilen çok sayıda insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından hedeflerine ulaşmadan etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırı girişimlerinin ardından Erbil’de güvenlik durumunun normal seyrinde olduğu ve olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.