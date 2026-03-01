Başkan Barzani ve Ürdün Kralı, bölgedeki gelişmeleri görüştü

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Ürdün Kralı II. Abdullah, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani ve Ürdün Kralı II. Abdullah'ın 1 Mart 2026 Pazar akşamı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Başkan Barzani ve Ürdün Kralı, bölgedeki son gelişmeler ve son gerilimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da bölgesel istikrarın korunması, sorunların ve zorlukların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.