Mesrur Barzani ve Mazlum Abdi telefonda görüştü: "Kürdistan Bölgesi'nin istikrarı korunmalı"

52 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarının korunması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 2 Mart 2026 Pazartesi günü SDG Genel Başkanı Mazlum Abdi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki genel durumun, bölgedeki gelişmelerin ve gerilimlerin ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nde ve genel olarak bölgede güvenlik, barış ve istikrarın korunmasının önemi vurgulandı.