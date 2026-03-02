İsrail’den Lübnan’a saldırı: 31 ölü, 149 yaralı

4 saat önce

İsrail ordusu, Lübnan Hizbullahı'na hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamaya göre İsrail jetleri Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

İsrail basınına göre Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan'daki tüm seviyelerdeki özel ve devlet okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Kararın, can güvenliğinden duyulan endişe ve olağanüstü güvenlik durumu göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.