Başkan Barzani ve Ahmed Şaraa bölgedeki durumu görüştü

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın, 1 Mart 2026 Pazar akşamı Başkan Barzani ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede bölgedeki durum, son gelişmeler ve bunların bölgesel istikrar üzerindeki etkileri ile gerilimlerin derinleşme tehditleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, bölgesel sorunların ve krizlerin diyalog ve barışçıl yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada ise Başkan Barzani ve Ahmed Şaraa'nın bölgedeki mevcut gerilimleri ve bu gerilimlerin bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki sonuçlarını görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre Ahmed Şaraa, çeşitli bölgesel sorunların ve krizlerin barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesine katılmak için koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Her iki taraf da Arap ülkelerinin hedef alınmasının devam etmesinin tehlikelerine karşı uyardı.