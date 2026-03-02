Almanya, Fransa ve İngiltere'den ortak bildiri: İran'a karşı adımlar atacağız

3 saat önce

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri ortak bir açıklama yayımladı.Açıklamada, İran’ın saldırılarından derin endişe duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"E3 liderleri, İran’ın ilk ABD ve İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran’ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir."İran kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı tedbir alınacağı vurgulanan açıklmada, "Çıkarlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğini korumak amacıyla, İran’ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini desteklemek de dâhil olmak üzere adımlar atacağız." sözleri kullanıldı.Açıklamanın sonunda E3 ülkelerinin bu konuda ABD ve bölgedeki müttefikleri ile iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.