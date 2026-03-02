Reuters: ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

3 saat önce

Reuters haber ajansı, ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle'ın, Kuveyt'te düştüğünü bildirdi.

Reuters'ın haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düştü.

Haberde, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardığı kaydedildi.

ABD ordusundan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çift motorlu savaş uçağının duyulan patlama sesinin ardından yere çakıldığı görüldü.

Öte yandan Kuveyt Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait birkaç savaş uçağının düştüğünü, tüm mürettebatın sağ kurtulduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığının açıklamasına göre kazanın ardından derhal arama ve kurtarma operasyonları başlatıldı.

Operasyon kapsamında tahliye edilen tüm mürettebat, tıbbi tedavi için hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.