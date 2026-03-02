DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

MA'nın haberine göre DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar'ın bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) Edirne F Tipi Cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Buldan ve Sancar'ın, gündemdeki son gelişmelere ilişkin Demirtaş ile görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyelerinden oluşan DEM Parti heyeti, 27 Şubat 2026 Cuma günü, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Öcalan'ın çağrısını paylaşmıştı.

Toplantıda Abdullah Öcalan'ın mesajı dört dilde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah Öcalan, yeni bir siyaset dönemine ve stratejisine kapı açıldığını ifade etmişti.