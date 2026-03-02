Lübnan Hükümetinden tarihi karar: Hizbullah'ın askeri faaliyetleri yasaklandı

4 saat önce

Lübnan Hükümeti, aldığı kritik bir kararla, Hizbullah'ın tüm askeri ve güvenlik yapılanmalarının faaliyetlerini "derhal" yasaklayarak, örgütün elindeki silah envanterini devlet otoritesine teslim etmesi yükümlülüğünü getirdi.

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, bugün (2 Mart 2026, Pazartesi) Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan kararın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Başbakan Selam, Hizbullah'ın faaliyet alanının yalnızca siyasi zeminle sınırlandırılması gerektiğini vurgulayarak, mevcut askeri eylemlerin yasa dışı statüde değerlendirildiğini belirtti.

Hükümetin duruşunu net bir dille ifade eden Selam, Lübnan topraklarında devletin meşru ve resmi kurumları dışında gerçekleştirilen her türlü silahlı yapılanmayı ve askeri eylemi kesin bir dille reddettiklerini ilan etti.

Bu kapsamda Başbakan Selam, ulusal güvenlik birimlerine, Lübnan topraklarından kaynaklanabilecek her türlü saldırı girişimini engellemek adına en sert tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Bölgedeki savaş atmosferi ve tırmanan gerilime de değinen Nevaf Selam, hükümetin "çatışmaların durdurulması" ve diplomatik müzakerelerin yeniden tesisi konusundaki kararlılığını yineledi.

Siyasi arenadaki bu radikal kararın gölgesinde saha da hareketlendi. Hizbullah, 2 Mart Pazartesi sabahı yayımladığı bildiride, çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'in Hayfa kenti güneyindeki "Mişmar HaCarmel" askeri üssünü hedef aldığını duyurdu.

Örgüt, söz konusu saldırının "İmam Hamaney'in kanının intikamını almak ve Lübnan halkını savunmak" gerekçesiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in devam eden saldırganlığı ve lider kadrosuna yönelik suikastların, örgüte meşru müdafaa ve karşılık verme hakkı tanıdığı" savunuldu.

Bu gelişme üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), kuzey bölgelerine yönelen füze ve İHA tehdidine karşılık olarak, Lübnan derinliklerindeki stratejik noktalara yönelik kapsamlı bir hava harekatı başlatıldığını açıkladı.