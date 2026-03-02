İran Kızılayı: 3 günde 555 kişi hayatını kaybetti

56 dakika önce

İran Kızılayı, ABD ve İsrail’in ortak saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 555’e yükseldiğini bildirdi.

İran Kızılayından bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) yapılan açıklamada, saldırılardan ülke genelinde 131 ilçenin etkilendiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısının ise 555’e yükseldiği bildirilen açıklamada, enkaz kaldırma, arama-kurtarma, tahliye ve tıbbi müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ülke genelinde 100 binden fazla arama-kurtarma ve yardım personelinin tam teyakkuz halinde görev yaptığı aktarıldı.