Irak, hava sahasını kapatma süresini uzattı

1 saat önce

Irak, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle hava sahasını kapatma süresini 48 saat daha uzattığını bildirdi.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından bugün (2 Mart 2026 Pazartesi) yapılan resmi açıklamada, ABD-İsrail ile İran arasında devam eden gerilim nedeniyle Irak hava sahasının 48 saat daha uçuşlara kapalı kalacağı duyuruldu.

Açıklamada, sürenin çarşamba günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Ayrıca, verilerin sürekli olarak analiz edildiği ve herhangi bir yeni gelişme durumunda durumun yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Sivil Havacılık Otoritesinin açıklamasında, havayolu şirketlerinin ve ilgili tüm tarafların güncellemeler hakkında bilgilendirileceğini de bildirildi.