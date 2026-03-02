ABD: Üç savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşürüldü

26 dakika önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kuveyt hava sahasında yaşanan "istenmeyen" bir olay neticesinde ABD’ye ait üç savaş uçağının, Kuveyt güçleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM’un 2 Mart 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre olay, 1 Mart gecesi saat 23:03 sularında meydana geldi. "Destan-asa" operasyonu kapsamında görev icra eden F-15E Strike Eagle tipi üç savaş uçağının, Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayın yaşandığı sırada bölgede yoğun bir çatışma trafiğinin olduğu; İran’a ait savaş uçakları, balistik füzeler ve droneların bölgeye yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

Bu gerilimli ortamda Kuveyt hava savunma sistemlerinin, ABD uçaklarını yanlışlıkla hedef aldığı ve olayın bir "dost ateşi" kazası olduğu ifade edildi.

Düşürülen uçaklardaki pilotların akıbetine ilişkin bilgi veren CENTCOM, uçaklarda bulunan toplam 6 mürettebatın fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atlamayı başardığını ve sağ olarak kurtarıldıklarını bildirdi.

Pilotların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Kuveyt devletinin olayı doğruladığı kaydedilen açıklamada, CENTCOM'un operasyon sürecindeki çabalarından dolayı Kuveyt savunma güçlerine teşekkür ettiği aktarıldı.

Öte yandan, olayın kesin nedenlerinin gün yüzüne çıkarılması için kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

ABD’nin en güçlü savaş uçaklarından biri olan F-15E, hem hava hem de kara hedeflerine yönelik operasyonlarda kullanılıyor. Bu uçakların her birinin maliyeti yaklaşık 87 milyon dolar civarında.