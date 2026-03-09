Türkiye İletişim Başkanı: Sınır güvenliğimizi koruma kapasitemiz en üst seviyede

1 saat önce

Bölgesel gerilimin tırmandığı bir dönemde Türkiye hava sahasında kritik bir hareketlilik yaşandı. İran’dan ateşlendiği tespit edilen bir balistik füze, Antep’in Şahinbey ilçesi üzerinde NATO hava savunma sistemleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Türkiye İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olayın herhangi bir can kaybına yol açmadığını belirterek, tüm savunma birimlerinin en üst düzeyde teyakkuza geçtiğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, füzenin Türkiye topraklarına yöneldiğinin tespit edilmesiyle birlikte NATO hava ve füze savunma unsurlarının zamanında angajman sağladığını belirtti.

Duran, "İran'dan ateşlenen balistik füze, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında başarıyla imha edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Gelişmenin ardından MSB ve ilgili güvenlik birimlerinin tam eş güdüm içinde hareket ettiğini vurgulayan Duran, bölgedeki aktörlere net mesajlar gönderdi.

"Türkiye'nin hava sahasını ve sınır güvenliğini koruma iradesi ile kapasitesi en üst seviyededir." diyen Duran, "İran başta olmak üzere tüm tarafları, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokan eylemlerden uzak durmaya çağırıyoruz." dedi.

İletişim Başkanı, çatışmaların daha geniş bir alana yayılmamasının stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Süreç boyunca kamuoyunun paniğe sevk edilmemesi gerektiğini hatırlatan Duran, vatandaşların ve medya kuruluşlarının yalnızca resmi makamlardan gelen açıklamaları esas alması gerektiğini, teyide muhtaç bilgilere itibar edilmemesinin önemini vurguladı.

Duran, kritik bölgedeki askeri hareketliliğin ve savunma tedbirlerinin en üst düzeyde devam ettiğini de bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Mart 2026 Pazartesi günü, İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık bazı mühimmat parçaların Antep’e düştüğünü, olayda can kaybının olmadığı da belirtti.

MSB, 4 Mart’ta da İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Balistik füzeyi vuran NATO hava savunma füzesinin parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü.

İran ordusu ise Türkiye topraklarına füze atmadıklarını belirterek, “Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız.” açıklamasında bulunmuştu.