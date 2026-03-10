Suriye ordusundan Hizbullah'a: Hiçbir saldırıya karşı sessiz kalmayacağız

4 saat önce

Suriye Ordu Operasyonları Komutanlığı, Lübnan Hizbullahı'nı Şam'ın batısındaki Sergaya bölgesi yakınlarında bulunan askeri noktaları hedef almakla suçladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından yayımlanan Operasyon Komutanlığı bildirisinde, Lübnan topraklarından Şam'ın batısındaki Sergaya bölgesine yönelik topçu atışlarının gerçekleştirildiği ve mermilerin Suriye topraklarına düştüğü belirtildi.

"Lübnan Hizbullahı üyeleri, Suriye ordusuna ait noktalara topçu atışları düzenlemiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada, Suriye-Lübnan sınır hattında Hizbullah'a ait askeri hareketliliğin ve bölgeye takviye güç sevkiyatının gözlemlendiği kaydedildi.

Suriye ordusu, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri değerlendirdiklerini vurgularken, uygun seçeneklerin tartışılması amacıyla Lübnan ordusu ile iletişime geçildiğini bildirdi.

Bildirinin sonunda Suriye ordusu net bir uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Suriye ordusu, topraklarına yönelik yapılacak her türlü saldırıya karşı sessiz kalmayacak ve bu tür girişimlere asla göz yummayacaktır."