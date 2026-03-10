Trump’a "İran savaşı" baskısı: Siyasi krize dönüşmeden bitirilmeli

7 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı danışmanları, İran ile devam eden savaşın bir siyasi krize yol açmaması için bir an önce sonlandırılması çağrısında bulundu.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan habere göre Trump’ın yakın çevresindeki bir grup danışman, savaşın hızla bitirilmesi için baskıyı artırdı. Haberde, savaşın petrol ve enerji fiyatlarında ciddi bir artışa neden olduğu, bu durumun Trump aleyhine bir siyasi koz olarak kullanılabileceği ve derin bir krize yol açabileceği belirtildi.

Buna rağmen danışmanlar; İran, İsrail’i ve Arap ülkelerini hedef almaya devam ettiği sürece Trump’ın savaştan çekilmesinin mümkün olmadığını ve bu müttefikleri savunmak zorunda olduğunu vurguladı.

Pazartesi günü açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde orduyu bu denli yoğun kullanacağını tahmin etmediğini belirterek, "Büyük kazanımlar elde ettik ve Amerikan ordusunu adeta yeniden inşa ettik. Şu an ordumuz tarihinin en iyi durumunda." dedi.

İran’ın askeri kapasitesine yönelik ağır darbeler vurduklarını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İran’ın nükleer kapasitesini imha ettik. Müdahale etmeseydik, İran iki hafta içinde nükleer silah sahibi olacaktı. İran’ın insansız hava araçlarını ve füze sistemlerini bitirmek üzereyiz. İran donanmasını tamamen saf dışı bıraktık; toplam 46 gemilerini imha ettik."

Trump, "İran’ın başında lider kalmadı. Yeni gelenler de etkisiz hale getiriliyor. İran karşısında asla eli kolu bağlı durmayacağız." diye konuştu.

Orta Doğu’daki dengelere değinen Trump, operasyonların gerekliliğini şu sözlerle savundu:

"Teröristlerin tehditlerini kabul etmiyoruz. İran’ı tam olarak ne zaman kontrol altına alacağımızı bilmiyoruz ama aslında iki gün öncesinden bunu yapmalıydık. Eğer bu saldırıları gerçekleştirmeseydik İsrail yok olabilirdi. Hala Orta Doğu’yu kontrol etmek istiyorlar, bu yüzden bu savaş hızla bitecek."

Trump son olarak, "Biden döneminde dünya Amerika ile alay ediyordu." diyerek önceki yönetimin politikalarını da eleştirdi.