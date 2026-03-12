Irak'tan uyarı: Küresel ekonomi ve enerji pazarı risk altında

1 saat önce

Irak Petrol Bakanlığı, Körfez bölgesinde artan gerilim ve petrol tankerlerinin hedef alınmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, küresel ekonomi üzerindeki büyük risklere karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın resmi açıklamasında, deniz yollarında meydana gelen son olayların, dünyanın enerji tedarik damarı olan stratejik bir bölgede gerilimin tırmanmasının tehlikeli bir işareti olduğu belirtildi.

Açıklamada, deniz taşımacılığının güvenliği ve emniyetinin, siyasi çekişmeler ile bölgesel çatışmalardan uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

Güvenliğin bozulmasının sadece bölge ülkelerine zarar vermekle kalmayacağı, aynı zamanda enerji piyasalarının istikrarı ve küresel ekonomi üzerinde büyük bir tehdit oluşturacağı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, bu durumun sivil mürettebatın hayatını tehlikeye attığını ve dünya genelinde milyonlarca insanın geçim kaynağını olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Önemli bir enerji üreticisi ve bölgede bir diyalog köprüsü olan Irak, tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı. Bölgesel ve küresel ekonomik istikrarın korunması adına, su yollarının ve enerji altyapılarının çatışma sahası dışında tutulmasının önemine dikkat çekildi.

Bu açıklama, 11 Mart 2026 Çarşamba günü Basra vilayetindeki Ümmü Kasr Limanı yakınlarında iki petrol tankerinin hedef alınmasının ardından geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre saldırı sonucunda tankerlerden birindeki bir personel hayatını kaybederken, diğer 20 mürettebat kurtarılmıştı.