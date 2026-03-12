Norveç Polisi açıkladı: ABD Elçiliğini hedef alan 3 kişi tutuklandı

2 saat önce

Norveç polisi, Oslo’daki ABD Büyükelçiliğine yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle Irak asıllı Norveç vatandaşı üç kardeşi tutukladı.

Savcı Christian Hatlo düzenlediği basın toplantısında, 20’li yaşlarda olan şüphelilerin daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirtti.

Polisin değerlendirmesine göre kardeşlerden biri bombayı yerleştirirken, diğer ikisi saldırıya yardım ve yataklık etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Hatlo, hedefin hassasiyeti ve küresel güvenlik durumu göz önüne alındığında birkaç ihtimal üzerinde durduklarını ifade etti.

Polis, saldırının bir devletin talimatıyla gerçekleştirilmiş olma ihtimalini veya şüphelilerin suç ağlarıyla olan bağlantılarını araştırıyor.

Geçtiğimiz cumartesi gecesi ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısında meydana gelen patlamanın detaylarına ilişkin henüz teknik bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, patlamanın sadece maddi hasara yol açtığını teyit etti.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonların ardından, Orta Doğu ve dünya genelindeki ABD büyükelçilikleri yüksek alarm durumuna geçirilmişti. Birçok diplomatik temsilcilik hedef alınırken, Tahran yönetiminin Körfez'deki ABD askeri ve diplomatik hedeflerine misilleme yaparak karşılık verdiği biliniyor.