Trump: İran'ın askeri gücünü tamamen yok ettik

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tam bir çöküşün eşiğinde olduğunu belirterek, ABD güçlerinin saldırılarını o ülkenin yeniden inşasını "neredeyse imkansız bir iş" haline getirecek bir seviyeye taşıyabileceği konusunda uyardı.

ABD Başkanı, Washington'da gazetecilere İran'a karşı yürütülen savaşla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz kazandık, savaşın daha ilk saatinde her şey bitti ancak görevimizi tam anlamıyla yerine getirene kadar savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

İran hava sahasının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini ve ülkenin tüm askeri gücünü yok ettiklerini belirten Trump, ABD ordusunun 58 İran savaş gemisini batırdığını vurguladı.

Tahran'a sert bir uyarıda bulunan Trump, şunları söyledi:

"Yolun sonuna yaklaştılar. Tahran'da ve diğer yerlerdeki birçok bölgeye saldırı düzenleyebiliriz. Eğer bunu yaparsak, her ne kadar istediğimiz bu olmasa da, ülkelerini yeniden inşa etmeleri neredeyse imkansız hale gelir."

Trump ayrıca, ABD'nin "her iki yılda bir yeni bir savaş başlatmak için geri dönmek" istemediğini de sözlerine ekledi.

Güvenlik ve istihbarat durumuna da değinen ABD Başkanı, ülkesinin çok iyi bir konumda olduğunu ve boğazları yakından takip ettiklerini ifade ederek, İran'ın "uyuyan hücrelerinin" yerleri hakkında tam bilgiye sahip olduklarını ve bu hücreleri sürekli izlediklerini belirtti.

Trump'ın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan bir açıklamada, İran'ın hava kapasitesini günden güne hızla kaybettiği doğrulandı.

CENTCOM açıklamasında ayrıca, "ABD güçleri İran'ın tehditlerine karşı sadece savunma pozisyonunda değil; aynı zamanda bu tehditleri sistematik ve planlı bir şekilde yok etmektedir." ifadelerine yer verildi.