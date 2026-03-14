Türkiye'den vatandaşlarına "Irak'a seyahat etmeyin" uyarısı

Türkiye, Bağdat Büyükelçiliği aracılığıyla vatandaşlarına bir uyarıda bulunarak, Orta Doğu'da kötüleşen güvenlik durumu ve devam eden çatışmalar nedeniyle Irak'a zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, "Çok önemli bir gerekçe olmadıkça vatandaşlarımız bu dönemde Irak'a seyahat etmemelidir." denildi.

Söz konusu açıklamada bazı belirli bölgeler "riskli alanlar" olarak tanımlanırken, Türk vatandaşlarından kalabalık meydanlara ve toplanma alanlarına hiçbir şekilde yaklaşmamalarını; özellikle de Bağdat'taki "Yeşil Bölge" ve çevresi, Uluslararası Bağdat Havalimanı, Musul şehir merkezi ile çevresindeki yerleşim yerleri ve Basra vilayeti yakınlarındaki bölgelerden uzak durmalarını talep etti.

Yerleşim yerlerinin yanı sıra Türkiye, vatandaşlarını Irak genelindeki askeri üsler ve petrol sahaları gibi stratejik ve hassas tesislere de yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Ankara'nın bu uyarısı, Bağdat'taki Yeşil Bölge ve Erbil'in geçtiğimiz süreçte ABD'nin bölgedeki çıkarlarını hedef alan İran destekli silahlı gruplar tarafından defalarca saldırıya uğradığı bir döneme denk geliyor.