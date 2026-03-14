Peşmerge Bakanlığı: Güçlerimizin Haşdi Şabi'ye saldırdığı iddialarını reddediyoruz

Peşmerge Bakanlığı, güçlerinin Salahaddin ilinde Haşdi Şabi karargahına saldırdığı iddialarını reddetti.

Bakanlıktan 14 Mart 2026 Cumartesi yapılan açıklamada, çeşitli medya kanalları ve sayfalarının Peşmerge güçlerinin Salahaddin ilinde Haşd Şabi karargahına yapılan bir saldırının arkasında olduğuna dair yanlış haberler yayınladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu iddiaların hepsini şiddetle reddediyoruz. Peşmerge güçlerinin bölgedeki askeri gerilim ve çatışmaların bir parçası olmadığını belirtiyoruz. Peşmerge güçleri hiçbir tarafa karşı herhangi bir askeri eyleme katılmamıştır." denildi.

Peşmerge Bakanlığı, güçlerinin temel görevinin güvenlik ve istikrarı sağlamak olduğunu yineleyerek, Irak güvenlik güçleriyle koordinasyon ve iş birliğini yapmaya devam edeceğini vurguladı.