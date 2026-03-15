Trump: İran ile anlaşma yapmaya henüz hazır değilim

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma yapmaya henüz hazır olmadığını belirterek, "İran ile anlaşma için şartlar henüz yeteri kadar iyi değil." dedi.

NBC News'e konuşan Donald Trump, İran savaşına ilişkin soruları cevaplandırdı.

Donald Trump, İran'ın yeni dini liderinin öldüğü iddialarının söylenti olduğunu belirterek, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyip döşemediği sorusuna ise "Net değil." yanıtını verdi.

İran'a yönelik saldırılara da değinen Trump, İran füze ve İHA üretim tesislerinin büyük ölçüde devre dışı bırakıldığını, 2 gün içinde tamamen imha edileceğini kaydetti.

ABD'nin Hark Adası'na düzenlendiği saldırılarda adanın büyük bölümünün yıkıldığını ancak adayı eğlencesine birkaç kez daha vurabileceklerini belirtti.