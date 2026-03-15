Iraklı yetkili: Şehit Peşmergelerin aileleri tazmin edilecek

Irak Savunma Bakanlığından bir yetkili, Peşmerge güçleri de dahil olmak üzere mağdur güvenlik güçleri ve ailelerinin tazmin edileceğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Karara göre son çatışmalarda yaralanan her Peşmerge mensubuna 5 milyon dinar, şehit yakınlarına ise 10 milyon dinar tazminat verilecek." dedi.

Hafaci, paranın ödenmesiyle ilgili şartlara değinerek, şehit ve yaralıların isimlerinin, son çatışmalarda şehit düşen veya yaralananların isimlerinin Peşmerge Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü, idari ve mali işlemlere başlamak için Peşmerge Bakanlığının listeleri resmi olarak göndermesini beklediklerini sözlerine ekledi.