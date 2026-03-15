İsviçre, İran'a karşı savaşla bağlantılı uçakların uçuşuna ilişkin ABD’den gelen talebi reddetti

İsviçre Hükümeti, ABD’nin askeri ve resmi uçaklarda ülkenin hava sahasını kullanma taleplerini reddettiğini açıkladı.

İsviçre hükümeti tarafından dün (15 Mart 2026 Pazar) yapılan açıklamada, İsviçre'nin "tarafsızlık yasası" uyarınca savaşan ülkelere ait ve askeri amaçlı uçakların geçişinin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yaralıların nakledilmesi de dahil olmak üzere insani ve tıbbi amaçlı geçişlere ve çatışmayla ilgili olmayan uçuşlara izin veriyor." denildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.