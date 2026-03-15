Arakçi: Hürmüz Boğazı, ABD ve müttefikleri hariç herkese açık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını savunarak, boğazın ABD ve müttefikleri hariç herkese açık olduğunu söyledi.

Abbas Arakçi, Alaraby Aljadeed televizyona verdiği röportajda, ABD'yi İran yapımı insansız hava araçları (İHA) üretmek ve bunları Arap ülkelerine saldırmak için kullanmakla suçladı.

Tahran'ın saldırıların hedeflerini belirlemek için bölgesel ülkelerle bir soruşturma komitesi kurmaya hazır olduğunu söyleyen İran Dışişleri Bakanı, İran saldırılarının yalnızca bölgedeki ABD üslerini ve çıkarlarını hedef aldığını savundu.

Arakçi ayrıca savaşın sona ermesinin, ülkesine yapılan mali tazminata ve savaşın tekrarlanmamasına bağlı olduğunu belirterek, İran'ın savaşa adil bir son verebilecek her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.