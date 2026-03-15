Irak'ta şubat ayı aile istatistikleri açıklandı: 28 bin evlilik, 6 bin boşanma

12 dakika önce

Irak’ta geçtiğimiz ay ülke genelinde yaklaşık 28 bin yeni evlilik kayda geçerken, 6 binden fazla boşanma davası sonuçlandı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, 2026 yılının şubat ayına ait resmi evlilik ve boşanma verilerini paylaştı.

Yayımlanan istatistiklere göre; Şubat 2026 boyunca Irak mahkemelerinde toplam 28 bin 479 evlilik sözleşmesi imzalanırken, 6 bin 151 boşanma vakası kayıtlara geçti.

İstatistikler, bölgesel bazda şu verileri ortaya koydu:

- Bağdat (Rasafa): 4 bin 86 vaka ile en fazla evliliğin yapıldığı bölge oldu.

- Bağdat (Kerh): 3 bin 447 vaka ile ikinci sırada yer aldı.

- Musul (Ninova): 2 bin 968 vaka ile üçüncü sırada yer aldı.

- Müsennâ: 666 vaka ile listenin sonunda yer aldı.

Boşanma verileri incelendiğinde ise başkent Bağdat'ın yine listenin başında olduğu görüldü.

- Bağdat (Resafe): 1.331 boşanma.

- Bağdat (Kerh): 1.094 boşanma.

- Basra: 539 boşanma ile üçüncü sırada.

- Vasıt: 102 vaka ile en düşük boşanma oranına sahip il oldu.

Yüksek Yargı Konseyinin daha önce paylaştığı Ocak 2026 verileriyle kıyaslandığında, hem evlilik hem de boşanma sayılarında artış yaşandığı görülüyor. Ocak ayında 27 bin 256 evlilik gerçekleşmişken, yaklaşık 6 bin aile (5 bin 999) yollarını ayırmıştı.