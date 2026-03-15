İranlı Sözcü Bekayi: Almanya’nın çağrısı saçma ve gülünç

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz’in Tahran’a yönelik "ABD ve İsrail ile çatışmalara son verme" çağrısını "saçma ve gülünç" olarak nitelendirdi.

İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Alman Şansölyesi'ne seslenerek, Tahran’a telkinde bulunmak yerine, savaşı durdurmaları ve İran halkına karşı işledikleri "vahşi suçların" hesabını vermeleri için muhatap olarak Washington ve Tel Aviv’i alması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Sözcüsü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Alman Şansölyesi İran'dan savaşa son vermesini istiyor! Bu çok saçma; sürekli ve sebepsiz bir saldırganlığın kurbanı olan İran'dan, ne şekilde olursa olsun çatışmaları bitirmesi nasıl istenebilir? Neden taleplerinizi İranlıları bombalayan ve öldüren öfkeli saldırganlara yöneltmiyorsunuz? Neden ABD ve İsrail’den bu iğrenç suçların hesabını sormuyorsunuz?"

Tahran’dan gelen bu açıklamalar, 28 Şubat 2026'dan bu yana ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş kapsamlı askeri operasyonun gölgesinde yapıldı.

Söz konusu operasyonlarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney, çok sayıda üst düzey askeri komutan ve sivil hayatını kaybetmişti.

Bu saldırıların, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı nükleer müzakerelerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi ise dikkat çekiyor.