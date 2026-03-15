ABD Büyükelçiliğinden yeni çağrı: Irak'ı acilen terk edin

2 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, 15 Mart 2026 Pazar günü yayımladığı acil güvenlik bildirisiyle vatandaşlarına sert bir uyarıda bulunarak derhal Irak'ı terk etmeleri çağrısı yaptı.

Açıklamada, İran destekli silahlı grupların Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde ABD vatandaşları ile çıkarlarına yönelik rastgele saldırılar düzenlediği belirtildi.

Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin defalarca hedef alındığına ve şu anda tamamen kapalı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresi ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğuna yönelik saldırıların da tekrarlandığı vurgulanarak, vatandaşlardan söz konusu bölgelere kesinlikle yaklaşmamaları istendi.

Irak'ın 4'üncü risk seviyesinde (en yüksek) olduğunu vurgulayan Büyükelçilik; terör, adam kaçırma ve silahlı çatışma tehditleri nedeniyle hiçbir gerekçeyle Irak'a seyahat edilmemesi uyarısını yineledi.

Açıklamada, söz konusu grupların diplomatik tesislere, Amerikan şirketlerine ve enerji altyapısına saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

Ülkeden çıkış seçeneklerine ilişkin de bilgi veren Büyükelçilik; Irak hava sahasının kapatıldığını ve ticari uçuşların yapılmadığını, ancak Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye giden kara yollarının açık olduğunu bildirdi. Buna rağmen, bu güzergahlardan yapılacak seyahatlerde ciddi gecikmelerin yaşanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, ABD Hükümetinin vatandaşlarına ülkeden çıkış seçenekleriyle ilgili gerekli tüm bilgileri sağlamaya hazır olduğu ve vatandaşların can güvenliğinin ABD Hükümeti için birinci öncelik olduğu kaydedildi.