İsrail'den Lübnan'ın güneyine kara saldırısı

5 saat önce

İsrail, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi), Lübnan'ın güneyine kara saldırısı başlattığını açıkladı.

İsrail ordusunun açıklamada, harekatın, İsrail ordusunun terörist olarak adlandırdığı grupların altyapısını yok etmeyi ve bölgedeki militanları ortadan kaldırarak tehdidi ortadan kaldırmayı ve kuzey İsrail sakinleri için daha büyük bir güvenlik kuşağı oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi de İsrail saldırılarının hedefinde. Hava saldırısının ardından şiddetli patlama sesi duyuldu, yangın çıktı.

Binaların arasından yükselen alev ve duman tabakası kameraya yansıdı.

Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeye de saldırı düzenlendi.

Lübnan haber ajansı, bu saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.