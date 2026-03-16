Kaja Kallas: Petrol fiyatlarını düşürmek için çalışıyoruz

"Hürmüz Boğazı'nın kapanması sadece enerji sorunlarına değil, aynı zamanda küresel gıda sorunlarına da yol açacak"

Kaja Kallas, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi), Kurdistan24 muhabiri Barzan Hasan'a verdiği demeçte, AB'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının nasıl sağlanabileceğini dikkatle değerlendireceğini belirterek, Orta Doğu'daki savaş ve gerilimlerinin petrol fiyatları üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu vurguladı.

AB'nin üst düzey yetkilisi, "Petrol fiyatlarının düşmesini istiyoruz çünkü yükselişin büyük bir etkisi oldu. AB, bu şiddetin küresel enerji piyasasının istikrarı üzerindeki sonuçlarından çok endişe duymaktadır." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin herhangi bir şekilde engellenmesinin büyük ekonomik kayıplara neden olacağı uyarısında bulunan Kaja Kallas, boğazın dünyadaki en önemli yakıt ve malzeme taşıma rotalarından biri olması nedeniyle, olumsuz etkilerin sadece AB'yi değil, Afrika ülkelerini de etkileyeceğini açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının sadece enerji sorunlarına değil, aynı zamanda ciddi küresel gıda krizine de yol açacağını, bu nedenle bu güzergahın korunmasının AB'nin önceliği olduğunu vurguladı.