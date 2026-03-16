Bahreyn: İran'dan atılan 129 füze ve 215 İHA engellendi

Bahreyn ordusunun Instagram sosyal medya hesabından bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) yapılan açıklamada, şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 129 füze ve 215 İHA saldırısının engellendiği belirtildi.

Balistik füze ve İHA'larla sivillerin ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel barışı ve güvenliği de tehdit ettiği vurgulandı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.