ABD Başkanı: İran'ın Hark Adası tamamen devre dışı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nın tamamen hizmet dışı kaldığını açıkladı.

Donald Trump, bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) Amerikan PBS kanalına verdiği mülakatta, "Savaş, İran rejiminin terörle geçirdiği yıllara kıyasla ödenecek küçük ve ucuz bir bedeldir." dedi.

Açıklamasında Trump, yaşanan gerilimin sona ermesinin ardından petrol ve enerji fiyatlarının önemli ölçüde düşeceğini vaat etti.

Ülkesinin askeri kapasitesine de değinen Trump, "İran'ın elektrik santrallerini sadece bir saat içinde yok edebiliriz, ancak bunu yaparsak yeniden inşa edilmeleri uzun yıllar alır." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Hark Adası'ndaki duruma işaret eden Trump, "Bizim sağlam bıraktığımız boru hatları dışında Hark Adası şu anda tamamen devre dışı kalmış durumda." diye konuştu.

Son olarak uyarılarda bulunan Trump, "İran'ın elektrik santrallerini çökertme yoluna gidebilirim ve Hark Adası'nı bir kez daha vurabiliriz. Bunu daha önce İranlılara iletmiştim." dedi.