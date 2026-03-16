Kürdistan Bölgesi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı bölgedeki gelişmeleri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bölgedeki gelişmeleri ve gerilimin daha da tırmanma risklerini ele aldı.

Neçirvan Barzani, 16 Mart 2026 Pazartesi günü, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ve gerilimin yayılma tehlikesinin detaylıca ele alındığını belirtti.

Açıklamasında Neçirvan Barzani, "Daha geniş kapsamlı bir çatışmanın önlenmesi ve sivil halkın korunması için siyasi çözümün gerekliliğini vurguladık." ifadesine de yer verdi.

Son olarak Neçirvan Barzani, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik devam eden desteklerinden dolayı Avrupa Birliği'ne teşekkürlerini sundu.