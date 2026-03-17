Başbakan Barzani: Kürdistan Bölgesi'ni korumak için ne gerekiyorsa yapacağız

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Bölgesi'ni korumak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Başbakan Barzani, bugün (17 Mart 2026 Salı) Erbil'de Kürdistan Bölgesi Güvenlik ve Kriz Komitesi toplantısına başkanlık etti.

Mesrur Barzani, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

"Birlikte ölür ve birlikte yaşayacağız." diyen Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ni korumak için ne gerekiyorsa yapılacağına dair güvence verdi.

Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarla ilgili olarak, saldırıların hiçbir gerekçesi olmadığını ve saldırganların federal hükümetin maaşlı çalışanları olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, saldırıları durdurmanın Irak Federal Hükümetinin sorumluluğunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Kürdistan Bölgesi güvenlik güçlerinin yaşananlarla sorumlu davrandığını belirten Mesrur Barzani, saldırıları engelleyen koalisyon güçlerine teşekkür etti.

Petrol meselesine ilişkin olarak da Mesrur Barzani, petrol ihracatından yana olduklarını ve Kürdistan Bölgesi'nin Irak petrolünün ihracatını engellediğine dair iddiaları reddetti.

Mesrur Barzani, petrol ihracatı konusunda federal hükümetle iş birliği yapmaya hazır olduklarını da yineledi.

Başbakan ayrıca söz konusu saldırıların Kürdistan Bölgesi'nde petrol ve doğal gaz üretimini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Siyasi taraflara Kürrdistan halkının çıkarlarını dikkate almaları çağrısında bulunan Başbakan Barzani, "Onlardan ülkenin en yüksek çıkarlarını parti ve kişisel çıkarların üstünde tutmalarını istiyorum. Sorunlar bir tweet veya iki kelimeyle çözülmeyecek, Kürdistan halkının anayasal haklarını savunmak için ciddi bir duruş sergilememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani, hükümetin ön hazırlıkları olduğunu belirterek, gıda krizinin yaşanmayacağının güvencesini verdi.

Başbakan, tüm Kürdistan vatandaşlarını mübarek Ramazan ayı, Newroz ve Ramazan bayramı vesilesiyle tebrik etti.