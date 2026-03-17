Başbakan Barzani ve Türkiye Başkonsolosu ikili ilişkileri görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, bölgede savaş ve gerginliğin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (17 Mart 2026 Salı) Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'yu kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durum ele alındı.

​​Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldığı görüşmede ayrıca, bölgede savaş ve gerginliğin sona erdirilmesi, istikrar ve barışın sağlanması gerektiğinin altı çizildi.