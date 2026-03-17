Başbakan Barzani, Kriz ve Afet Yönetimi Operasyon Odası'nın toplantısına katıldı

Mesrur Barzani'nin 17 Mart 2026 Salı günü, başkent Erbil'de Kriz ve Afet Yönetimi Operasyon Odası ile bir araya geldi.

Toplantının başında Erbil Valisi Umed Xoşnaw, hizmet birimleri ve güvenlik kurumlarından oluşan odanın faaliyetleri ve hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Başbakan Barzani ise operasyon odasına ve ilgili tüm departman ve taraflara, görevlerini yerine getirmek, Erbil ve Kürdistan Bölgesi halkının ve vatandaşlarının güvenliğini korumak için yaptıkları hazırlıklar ve sürekli çalışmaları için teşekkür etti.

Mesrur Barzani ayrıca yetkililere sorumluluklarını yerine getirmeleri ve hizmetlerde herhangi bir sorun yaşanmaması için talimat verdi. Kür

Kürdistan halkına, bölgedeki bu savaş ve gerilimden Kürdistan Bölgesini korumak için her türlü çabayı göstereceklerine dair güvence veren Başbakan Barzani, petrol ve doğal gaz sahaları ile rafinerilerin yasa dışı güçler tarafından saldırıya uğramasına rağmen, hükümetin elektrik sorununu çözmek için her türlü çabayı gösterdiğini vurguladı.