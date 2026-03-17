Irak Bakanlar Kurulu: Diplomatik misyonlara yönelik saldırılar terör eylemidir

2 saat önce

Irak Bakanlar Kurulu, güvenlik güçlerine ve diplomatik misyonlara yönelik saldırıları "şiddetle" kınayarak, bunları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Bakanlar Kurulu, bugün (17 Mart 2026 Salı) Başbakan Muhammed Şiya Sudani başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ülkedeki son gelişmeler ele alındı ve gündemdeki konular görüşülerek gerekli kararlar alındı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Kurul, son güvenlik gelişmelerini ele aldı ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları "şiddetle" kınadı.

Açıklamada, hükümetin diplomatik kurumlara yönelik her türlü saldırıyı "istikrarı ve güvenliği bozmayı amaçlayan terör eylemi" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Kurul, bu saldırıları önlemek için görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerine bir kez daha tam desteğini ifade etti.

Öte yandan Kurul, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla 18 Mart 2026 Çarşamba gününden 23 Mart Pazartesi gününe kadar resmi tatil ilan edildiğini, kamu kurumlarında mesainin 24 Mart Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.