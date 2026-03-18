Kerkük İl Meclisi KDP Grubu: Petrol ihracatı anlaşması ekonomik kalkınma için stratejik bir adımdır

1 saat önce

Kerkük İl Meclisi Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu, Kürdistan Bölgesi petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden yeniden ihraç edilmesine yönelik varılan anlaşma dolayısıyla Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür etti.

KDP Grubu tarafından 18 Mart 2026 Çarşamba günü yapılan açıklamada, Kerkük petrolünün Kürdistan Bölgesi boru hatları üzerinden Ceyhan Limanı’na ulaştırılması konusundaki kararlı ve samimi çabalarından ötürü Başbakan Barzani’ye şükranlar sunuldu.

Açıklamada, bu anlaşmanın Başbakan’ın güçlü iradesi ve ulusal vizyonunun bir ürünü olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlaşma, Kerkük’ün ekonomik kalkınması ve istikrarının sağlanması yolunda atılmış stratejik bir adımdır. Bu hamlenin tüm Kerkük halkının refahına ve yaşam standartlarının yükselmesine vesile olacağına, tüm Irak halkının da bundan faydalanacağına inanıyoruz."

KDP Grubu, elde edilen bu büyük kazanımın halkın çıkarlarını koruma ve anayasal hakları geri alma mücadelesinin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Mesajda, bu tür başarıların her zaman Başbakan Barzani’nin öncelikleri arasında yer aldığının altı çizildi.