Kerkük’ten günlük 250 bin varil petrol Kürdistan hattıyla ihraç edilecek

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Başbakan Mesrur Barzani’nin kararıyla ve ülkenin içinden geçtiği olağanüstü durumla mücadele kapsamında, günlük 250 bin varil petrolün Kürdistan Bölgesi boru hatları üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na ihraç edilmeye başlandığını duyurdu.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 18 Mart 2026 Çarşamba günü yayımlanan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Mesrur Barzani’nin kararı doğrultusunda ve ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü koşullar göz önünde bulundurularak; bu sabah saat 06:30’da Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Federal Petrol Bakanlığı ile koordineli bir şekilde Saralo petrol istasyonunu faaliyete geçirmiştir."

Açıklamaya göre bu adım, günlük 250 bin varil petrolün Fişhabur istasyonuna ulaştırılmasını ve oradan da Kürdistan Bölgesi boru hattı aracılığıyla Akdeniz kıyısındaki Ceyhan Limanı’na gönderilmesini hedefliyor.

Başbakan Mesrur Barzani’nin bu kararı; Irak ve bölgenin geçtiği bu kritik süreçte enerji sektörünün yeniden düzenlenmesi ve ekonominin desteklenmesi amacıyla atılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.