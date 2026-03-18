Kürdistan Bölgesi’nde bayramın ilk günü belirlendi
Kürdistan Bölgesi Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanlığı, Ramazan Bayramının 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacağını, yarın da oruç tutulacağını duyurdu.
Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ramazan Bayramının 20 Mart 2026 Cuma gününün Kürdistan Bölgesi'nde Ramazan Bayramının ilk günü olacağını belirtti.
Ay’ın Kürdistan Bölgesi’nin farklı yerlerinde görülmemesi dolayısıyla 19 Mart 2026 Perşembe gününün Ramazan ayının 30’uncu günü olacağını kaydeden Sadık, 20 Mart 2026 Cuma gününün Ramazan Bayramının 1’inci günü olacağını ifade etti.