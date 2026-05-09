Erbil'deki Kayseri Çarşısı'na modern itfaiye sistemi kuruldu

Yanmasından iki yıl sonra ve restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, Erbil'deki Kayseri Çarşısı'na modern bir itfaiye sistemi sağlandı.

Kayseri Çarşısı'nda esnaf olan Muhammed Azizi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, yenileme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz dükkan sahipleri olarak para ödemedik. Başbakan Mesrur Barzani sözünü tuttu ve tüm masrafları karşıladı. Şimdi çarşı çok iyi bir sistemle donatılmış durumda." dedi.

Güvenlik ve sivil savunma açısından pazarda temel değişiklikler yapıldı. Erbil Sivil Savunma Sözcüsü Şaxewan Said, “Buraya özel bir sivil savunma sistemi kuruldu. İstenmeyen bir durum meydana gelirse, araçlarımız kolayca su doldurabilir ve yangın söndürme sistemini kullanabilir." açıklamasını yaptı.

Vatandaşların ve tüccarların mallarını korumak için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Erbil Polis Sözcüsü Kifax Hasan, "Polis ekiplerimiz çarşının tüm kapılarını korumaktan sorumludur. Güvenlik güçleriyle koordineli olarak ekiplerimiz, dükkanları korumak için 7/24 saat görev başında." dedi.

Bu hizmetlere karşılık olarak, Kayseri Erbil İnsani Yardım Kuruluşu bir tören düzenleyerek polise, güvenlik güçlerine, sivil savunmaya, ticaret odasına ve kuyumcular birliğine takdirname verdi. Kayseri tüccarlarının sesini duyurma ve aktarma rolünden dolayı Kurdistan24'e "Onur Ödülü" verildi.

Erbil'deki Kayseri Çarşısı 200 yıldan fazla bir geçmişe sahip ve her gün binlerce vatandaş ve turist tarafından ziyaret ediliyor.

5 Mayıs 2024'te söz konusu çarşıda büyük bir yangın çıkmıştı. 227 dükkan ve yedi küçük depo tamamen yanıp 100'den fazla kişi yaralanmıştı.