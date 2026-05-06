BM: İsrail'in Lübnan'daki tahliye emirlerini endişeyle takip ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir düzine yerleşim yerine "tahliye emri" vermesini ve devam eden hava saldırılarını endişeyle takip ettiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerlerine yönelik "tahliye emirleri" vermesi haberlerini takip ettiklerini söyleyen Dujarric, “Şunu söyleyebilirim ki bu yerinden etme emirlerini ve Litani Nehri'nin güneyi ve ötesindeki bölgeleri hedef alan Lübnan kasabalarına yönelik hava saldırılarını endişeyle takip ediyoruz.” dedi.

Dujarric, “Bu durum, aylarca süren çatışmalardan zaten etkilenmiş olan sivillerin daha fazla yerinden edilmesine yol açıyor.” ifadesini kullanarak, sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğini yineledi.

BM ve insani yardım ortaklarının bölgede çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Dujarric, bu kapsamda 158 binden fazla yerinden edilmiş kişiye psikososyal destek, yardım malzemesi dağıtımı ve nakit yardımı yaptıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 25 Nisan 2026 Cumartesi akşamı, ateşkese rağmen orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu, gece saatlerinde Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.