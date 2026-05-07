Mahmur'da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kimliklendirilecek

Erbil'in Mahmur ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara kimliklendirme (küpeleme) çalışmaları başladı.

Mahmur Tarım Müdürü Merwan Hüseyin, dün (7 Mayıs 2026 Perşembe), Kurdistan24'ye yaptığı açıklamada, son günlerde ilçede küçükbaş ve büyükbaş hayvanların sayımının yapıldığını belirterek, "İstatistiklerine göre ilçede 151 hayvancılık işletmesi bulunuyor ve bunların arasında 2230 koyun, 2580 keçi ve 401 inek var." dedi.

Merwan Hüseyin, tüm hayvanlara kimliklendirme (küpeleme) işleminin yapılacağını sözlerine ekledi.

Daha önce Mahmur Tarım Müdürü Hüseyin, ilçedeki tüm hayvancılık işletmelerine form gönderdiklerini söylemişti.

Hüseyin'in açıklamasına göre bu form sayesinde, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler artık kontrol noktalarında engellenmeyecek ve hayvanlarına yemleri kolayca aktarabilecekler.