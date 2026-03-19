Hava saldırıları başkenti terk ettiriyor: Tahran boşalıyor

Tahran’a yönelik hava saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte, başkent sakinlerinden binlerce kişi ülkenin kuzeyindeki Hazar Denizi kıyılarına sığınmaya başladı. Bu kitlesel göç, savaşın İran içindeki doğrudan etkilerinin ne denli genişlediğinin en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Tahran’ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde yer alan Babolsar ve Tonekabon gibi kıyı şehirleri, yerinden edilenler için güvenli liman haline geldi.

AFP’ye konuşan sığınmacılardan biri, "İnsanlar bu bölgelerde savaşın varlığını neredeyse hissetmiyor." dedi. Patlama seslerinin duyulmadığı, çarşı ve pazarların açık olduğu bu şehirler, halka geçici de olsa bir istikrar duygusu veriyor.

Bölgedeki görece sakinliğe rağmen, ev sahibi şehirler büyük zorluklarla karşı karşıya. Akaryakıt kıtlığı ve araç başına uygulanan yakıt kotası, istasyonların önünde kilometrelerce uzanan kuyruklara neden oldu. Ayrıca pazarlarda ürün bulunmasına rağmen, fiyatların fahiş oranda artması dikkat çekiyor.

Bölge sakinlerinin ifadelerine göre hayat gündüzleri normal akışında görünse de geceleri hükümet yanlılarının sokaklara dökülmesiyle şehirlerin çehresi değişiyor. Bu durum, dışarıdaki savaşla eş zamanlı olarak ülke içinde de bir toplumsal gerginliğin tırmandığını gösteriyor.

İranlı yetkililerin iletişim ve internet üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştırması, VPN satışlarını patlattı. Dijital ambargoyu aşmak isteyen vatandaşların talebi üzerine, bazı dükkanlar asıl işlerini bırakıp yüksek fiyatlarla internet erişim hizmeti sunmaya başladı.