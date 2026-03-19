Kaja Kallas: AB Orta Doğu'daki kaosun sona ermesini istiyor

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Orta Doğu'daki savaşın tüm dünya üzerinde etki yarattığını ve Avrupa Birliği'ndeki herkesin bu kaosun sona ermesini istediğini belirtirken, bir çözüm bulmak için Arap ülkeleriyle birlikte çaba sarf ettiklerini söyledi.

Brüksel'de 19 Mart 2026 Perşembe günü düzenlenen AB liderler zirvesi marjında, Kaja Kallas, Kurdistan24 muhabirinin İran ile yaşanan gerilimler ve Orta Doğu'daki savaşa ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Kallas, "Orta Doğu'da yaşananlar tüm dünyayı etkiliyor. Bu savaşı sona erdirecek bir çözüm bulmak için Körfez ülkelerindeki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Savaşın ne zaman sona ereceği sorusuna ilişkin olarak Kallas, "Savaşın ne zaman biteceğini söyleyebilmem için elimde sihirli bir kutu yok; ancak bizim için önemli olan, AB'deki herkesin bu savaşın sonunu görmek istemesidir. Bu durumun Orta Doğu'da nasıl bir kaosa yol açtığını görüyoruz ve aynı zamanda dünya üzerindeki etkilerini de gözlemliyoruz." diye konuştu.

AB yetkilisi, savaşın ekonomik sonuçlarına da dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

"Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol ve gazın %85'i Asya'ya gidiyor ve şu an orada da sorunlar yaşandığını görüyoruz. Aynı şekilde, Afrika ülkelerinin ihtiyaç duyduğu kimyasal gübrelerin taşınması da engellerle karşılaşıyor. Örneğin, Sudan'a gönderilen gübrenin %54'ü Hürmüz Boğazı yoluyla ulaştırılıyor."

Konuşmasının sonunda Kaja Kallas, diplomatik çabaların sürdürülmesine vurgu yaparak, "Tarafların bu savaşa son verebilmesi adına bir çözüm bulmak için Körfez ortaklarımızın yanı sıra Mısır ve Ürdün ile de iletişim halindeyiz ve çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.